به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محمد موسوی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح‌های هادی روستایی گفت: هم اکنون ۹۰۴ روستای دارای سکنه در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد، ۷۱۰ روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای بیش از ۲۰ خانوار هستند.

وی افزود: برای تمامی ۷۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی تهیه شده و زنجان در این شاخص با تحقق ۱۰۰ درصدی، بالاتر از میانگین ۹۹ درصدی کشور قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: علاوه بر روستا‌های بالای ۲۰ خانوار برای ۷۸ روستای زیر ۲۰ خانوار استان نیز طرح هادی تهیه شده است.

موسوی با اشاره به ضرورت بازنگری طرح‌های هادی روستای افزود: با توجه به پایان افق ۱۰ ساله برخی از طرح‌ها تاکنون طرح هادی ۵۶۱ روستا بازنگری شده و ۱۶۹ روستا نیز نیازمند بازنگری است.

وی درباره اعتبارات تهیه طرح هادی در سال ۱۴۰۴ گفت: از محل اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع، ۱۳۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال برای تهیه طرح هادی ۸۷ روستا پیش‌بینی شده بود که از این میزان، ۱۲۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال تخصیص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به اعتبارات اجرای طرح هادی در سال گذشته نیز گفت در این سال، یک هزار و ۴۷۶ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرح هادی در ۹۱ روستای استان پیش‌بینی شده که تاکنون ۹۳۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال برای ۵۸ روستا تخصیص یافته است.

وی همچنین از اختصاص ۲۶۲ میلیارد و پنج میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن برای اجرای طرح هادی در ۱۷ روستای استان خبر داد و تأکید کرد: اجرای طرح‌های هادی روستایی با هدف بهسازی و ساماندهی محیط روستاها، ارتقای کیفیت معابر و زیرساخت‌های روستایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای ماندگاری جمعیت در روستا‌های استان دنبال می‌شود.