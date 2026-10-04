مردم ولایت‌مدار ورامین با حضور گسترده در خیابان‌ها در ۲۱۷امین شب تجمعات، بار دیگر بر پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. حاضران در این تجمعات تصریح کردند که همبستگی ملی، مؤثرترین ابزار در برابر تهدیدات است و حضور مردمی در میدان‌ها تا زمان نیاز کشور و فرمان رهبری ادامه خواهد یافت. شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که با وفاداری کامل، از پرچم انقلاب صیانت نموده و امید به پیروزی نهایی را در دل‌های خود زنده نگه می‌دارند.