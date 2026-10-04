به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد شبیهی با اشاره به الزامات ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: بر اساس این تکلیف، دستگاه‌های دولتی موظف هستند بخشی از انرژی مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و در همین راستا، عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلوواتی در حوزه ستادی شرکت برق منطقه‌ای تهران آغاز شده است. پیش از این نیز این شرکت در دوفاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در محوطه را به سرانجام رسانده که به عنوان رکورد دار کوتاه‌ترین زمان احداث نیروگاه خورشیدی از آغاز تا اتمام به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت: این نیروگاه به عنوان قطعه سوم احداث نیروگاه خورشیدی در محوطه شرکت برق منطقه‌ای تهران به شمار رفته و ظرفیت تولید برق خورشیدی نیروگاه شهدای برق تهران را به بیش از ۳ مگاوات ارتقا خواهد داد.

وی افزود: این طرح با هدف تأمین بخشی از برق مصرفی ساختمان‌های اداری شرکت از محل تولید انرژی خورشیدی اجرا می‌شود و می‌تواند سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد مصرف برق مجموعه را افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: اجرای این نیروگاه در چارچوب برنامه تأمین تدریجی ۲۰ درصد انرژی مصرفی دستگاه‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این هدف طی یک برنامه چهار ساله و با افزایش سالانه پنج درصدی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت‌های تولید برق اظهار کرد: در کنار توسعه نیروگاه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع و بودجه عمومی، نیروگاه‌های خصوصی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ظرفیت تولید برق مورد توجه قرار دارند و شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز در چارچوب وظایف خود، از توسعه این ظرفیت‌ها حمایت و زمینه اتصال آنها به شبکه را فراهم می‌کند.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید برق پاک و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف داشته باشد.

شبیهی با بیان اینکه ظرفیت ۴۰۰ کیلوواتی این نیروگاه برای تأمین بخشی از نیاز انرژی ساختمان‌های اداری شرکت در نظر گرفته شده است، گفت: استفاده از ظرفیت فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی برای تولید برق خورشیدی، علاوه بر کمک به اجرای تکالیف قانونی، زمینه توسعه فرهنگ تولید و مصرف انرژی پاک را فراهم می‌کند.

ایشان تأکید کرد: شرکت برق منطقه‌ای تهران در کنار توسعه زیرساخت‌های شبکه برق، استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز دنبال می‌کند و اجرای این نیروگاه خورشیدی نمونه‌ای از به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی برای حرکت به سمت تولید برق پاک و پایدار است.