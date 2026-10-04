به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، خانم فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد با تبریک این مناسبت به مردم ایران، جامعه صنعتگران، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ استاندارد، شفافیت در دستگاه‌های اجرایی و مطالبه‌گری دارند و ما نیز به حکم قانون وظیفه داریم در مقابل مردم پاسخگو باشیم.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به حکم قانون وظیفه اطمینان‌بخشی به کیفیت کالا‌ها و خدمات را بر عهده دارد؛ یعنی مردم باید اطمینان داشته باشند کالا‌هایی که در کشور تولید یا به کشور وارد می‌شوند، از کیفیت مطلوبی برخوردارند. این وظیفه به‌طور مستقیم با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد و باید در تک‌تک کالا‌ها و اقلام مصرفی و تجهیزاتی که مردم استفاده می‌کنند، به ایجاد آرامش و آسایش آنها منجر شود.

انصاری گفت: استاندارد‌ها ابزاری برای افزایش کیفیت هستند و با استانداردسازی کالا‌ها و تعیین ویژگی‌های مطلوب، زمینه ارتقای کیفیت فراهم می‌شود. این اقدامات بر قیمت کالا‌ها نیز تأثیر مستقیم دارد و می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات در داخل و بازار‌های جهانی شود؛ چرا که محصول باکیفیت‌تر، قابلیت عرضه و فروش بیشتری در بازار‌های جهانی دارد و در بازار رقابت، کیفیت حرف اول را می‌زند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: رویکرد سازمان این است که ضمن صیانت از حقوق مردم، از تولیدکنندگان و صنعتگرانی که محصول باکیفیت تولید می‌کنند، حمایت شود؛ بنابراین تولیدکننده‌ای که کالای خوب به بازار عرضه می‌کند، از نگاه سازمان با تولیدکننده‌ای که ممکن است به علل مختلف کم‌کاری داشته باشد، متفاوت است و میزان پشتیبانی و نحوه برخورد با آنها نیز متفاوت خواهد بود. در عین حال، استاندارد باید تسهیل‌کننده شرایط فعالیت اقتصادی، به‌خصوص در شرایط فعلی کشور، باشد.

وی درباره شعار روز جهانی استاندارد گفت: شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» تدوین شده و هدف این شعار نزدیک کردن کشور‌ها به یکدیگر و ایجاد زبان مشترک بود و هر سال نیز یک رویکرد در سطح سازمان بین‌المللی استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

انصاری افزود: رویکرد امسال سازمان بین‌المللی استاندارد، «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» است و ما معتقدیم بخشی از راه تحقق این هدف از طریق استاندارد‌ها امکان‌پذیر است. ارتقای کارایی صنایع، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بهبود عملکرد تجهیزات، کاهش اتلاف انرژی و صرفه‌جویی از جمله حوزه‌هایی است که استانداردسازی در آنها نقش مستقیم دارد.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر محور‌های مهم دانست و گفت: همکاران سازمان ملی استاندارد در چند سال گذشته در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده‌اند و تعداد بسیار زیادی از استاندارد‌های مورد نیاز پنل‌های خورشیدی تدوین شده است که شامل استاندارد‌های ویژگی، عملکرد و ایمنی این تجهیزات می‌شود. کاهش آثار زیست‌محیطی نیز از دیگر زمینه‌هایی است که استاندارد‌ها می‌توانند در آن مؤثر باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره برنامه‌های هفته استاندارد اظهار کرد: در این هفته، متناسب با مأموریت‌های کلان سازمان، برنامه‌هایی در حوزه رویکرد‌های تحولی سازمان و نیاز‌های کشور، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، فرهنگ‌سازی، مدیریت هوشمند و سایر نیاز‌های روز کشور اجرا خواهد شد.

انصاری افزود: در این هفته از ۴۷ واحد تولیدی نمونه ملی و ۹۸ واحد تولیدی نمونه استانی تقدیر و تندیس اهدا خواهد شد.

در بخش واحد‌های خدماتی نیز دو واحد در سطح ملی و سه واحد در سطح استانی معرفی می‌شوند. همچنین از دو دستگاه اجرایی ملی که مشارکت و تنظیم مناسبی با سازمان داشته‌اند، شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهاد‌های صدور گواهینامه، کمیته‌های متناظر برتر، مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد تجلیل خواهد شد.

همچنین تجلیل از پیشگامان عرصه کیفیت و رونمایی از دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان گفت: مسیر تحول نظام استاندارد کشور را با دشواری آغاز کرده‌ایم و در این مسیر به کمک، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی افکار عمومی در جامعه، دولت و میان مردم نیاز داریم تا نتایج آن به نفع کشور باشد.

انصاری گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تدوین «نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور» است که در شهریور سال گذشته در یکصد و هجدهمین شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید.

این سند بر اساس مطالعات تطبیقی با سایر کشور‌های جهان، با رویکرد بومی‌سازی و متناسب با نیاز‌های کشور، در قالب ۱۲ راهبرد و در افق ۲۰ ساله تدوین شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یکی از محور‌های اصلی این سند، گذر از استاندارد‌های اجباری به سمت مقررات فنی و حرکت به سوی نسل سوم استانداردسازی است. در حال حاضر، سازمان ملی استاندارد بر اساس نیاز مطرح‌شده از سوی دستگاه اجرایی، انجمن یا بخش خصوصی، فرایند تدوین استاندارد را انجام داده و در شورای استاندارد، استاندارد اجباری می‌شود و سپس توسط سازمان اعمال می‌شود؛ اما رویکرد جدید، اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون است.

وی توضیح داد: بر اساس این حکم قانونی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آنها نظارت کنند. در این مدل، نقش تدوین مقررات، اجرا و نظارت بر عهده دستگاه اجرایی و تنظیم‌گر قرار می‌گیرد و سازمان ملی استاندارد نیز نقش نظارتی خود را در فرایند و پس از اجرا ایفا خواهد کرد.

انصاری با بیان اینکه این تغییر رویکرد در زنجیره‌های تولید نیز اعمال خواهد شد، گفت: برای مثال در زنجیره گندم و آرد، از تولید گندم در مزرعه تا فناوری و فرایند تولید در کارخانه، مقررات و استاندارد‌های مربوط با همکاری سازمان ملی استاندارد توسط دستگاه تنظیم‌گر تدوین، در صورت نیاز بازنگری و اجرا می‌شود و نظارت نیز بر اساس قانون انجام خواهد شد. در این مدل، سهم و مسئولیت بخش تنظیم‌گر و واحد‌های تولیدی پررنگ‌تر شده و آنها باید در برابر مردم پاسخگوتر باشند.

وی از تدوین برنامه عملیاتی اجرای سند تحول خبر داد و افزود: بخش نخست این برنامه برای پنج سال اول طراحی شده و یکی از محور‌های اصلی آن ایجاد «شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی» است تا کشور از تنظیم‌گری‌های بخشی و حوزه‌ای فاصله بگیرد و به سمت تنظیم‌گری فنی و یکپارچه حرکت کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: استقرار نظارت‌های پسینی مبتنی بر ریسک نیز از محور‌های مهم این برنامه است. بر این اساس، ویژگی‌های کالا‌ها و محصولات و میزان ریسک آنها برای سلامت، ایمنی، جامعه، حیوانات و محیط زیست شناسایی می‌شود و میزان نظارت، ارزیابی ورود به واحد تولید و ورود به بازار نیز متناسب با سطح ریسک تعیین خواهد شد.

انصاری تأکید کرد: یکی از نتایج مهم اجرای این سند و برنامه، کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های تنظیم‌گر خواهد بود و در صورت همراهی دستگاه‌ها، این هدف محقق می‌شود. محتوای کلی برنامه نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده و دستورالعمل اجرایی آن قرار است در شورای عالی استاندارد مطرح شود تا پس از تعیین زمان، روند اجرای رسمی آن آغاز شود.

وی همچنین از بازنگری ساختار سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: با توجه به سپری شدن زمان زیادی از ساختار قبلی، بازنگری ساختار سازمانی ضروری بود و این بازنگری با رویکرد تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان، افزایش پاسخگویی، ایجاد اقتدار، چابک‌سازی فرایند‌ها و هوشمندسازی انجام شده است.

انصاری افزود: ساختار جدید سازمان ملی استاندارد به تصویب رسیده و در حال حاضر تغییر ساختار داخلی در مجموعه سازمان ملی استاندارد ایران در حال انجام است.