لایحه‌ای که قرار بود به عنوان سدی در برابر سیل اخبار خلاف واقع در فضای مجازی عمل کند، پس از گذشت چندین ماه از ارسال به مجلس، در وضعیتی مبهم به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار خبرگزای صداوسیما، حدود چهار ماه از زمانی که رئیس جمهور لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع را در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد می‌گذرد. این لایحه که با هدف ایجاد نظمی جدید در مدیریت اخبار فضای مجازی و مقابله با شایعات تدوین شده بود، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این «سپر دفاعی» به تصویب خواهد رسید یا در پیچ‌وخم‌های قانونی متوقف خواهد شد؟