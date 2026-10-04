اعضای بدن حسین رنجبر ۳۱ ساله، اهل امام‌زاده هاشم رشت که بر اثر سانحه تصادف مرگ مغزی شده بود، به ۳ بیمار بدحال پیوند زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن حسین رنجبر، ۳۱ ساله اهل روستای امام‌زاده هاشم بخش سنگر از توابع شهرستان رشت، که بر اثر سانحه تصادف رانندگی، مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش، به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: کبد و کلیه‌های این بیمار پس از تایید مرگ مغزی از سوی پزشکان متخصص و رضایت خانواده اش، در بیمارستان رازی رشت، به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد.

وی با بیان اینکه این مورد، پنجمین اهدای عضو شهروندان گیلانی در هفته اخیر است، افزود: با اهدای اعضای این بیماران، امکان نجات ۴ بیمار با بیماری حاد کبدی و ۱۰ بیمار نیازمند پیوند کلیه فراهم شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اهدای اعضای بدن هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان یک تا ۸ بیمار را از مرگ نجات دهد و از معلولیت حداکثر ۵۳ نفر پیشگیری کند.

دکتر ریماز با قدردانی از تصمیم نوع‌دوستانه خانواده این جوان مرگ مغزی و زحمات گروه‌های پزشکی بیمارستان‌های رازی و پورسینای رشت، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۱۸ نفر در گیلان اهدا شده است.