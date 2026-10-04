کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: نفوذ و فعالیت سامانه بارشی از فردا به جو استان موجب بارش رگبار باران، آب گرفتگی معابر و در نواحی مستعد بارش تگرگ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده با بیان اینکه برای آگاهی مردم از شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است گفت: این شرایط جوی تا پایان روز پنجشنبه در استان حاکم می‌شود ولی عمده فعالیت آن طی روز دوشنبه در نیمه شمالی و کلیبر خواهد بود.

وی اظهار کرد: این شرایط جوی همچنین موجب غرش آذرخش، جاری شدن روان آب، وزش باد نسبتا شدید و شکستن درختان کهنسال و فرسوده، لغزندگی جاده ها، بروز خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، بروز پدیده مه و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در صورت تشدید فعالیت این سامانه طی روز‌های پایانی هفته، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر خواهد شد، از مردم و دوستداران طبیعت خواست از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری و در فعالیت‌های کوهنوردی احتیاط کنند.

اصغرزاده از کشاورزان نیز خواست از محلول و سمپاشی باغات خودداری کرده و نسبت به جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به فضای سرپوشیده اقدام کنند.