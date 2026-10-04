به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، مذاکرات دولت پاکستان با جناح مخالف و حزب «تحریک انصاف» به رهبری عمران خان پس از ۱۳ ساعت گفت‌و‌گو بدون دستیابی به توافق پایان یافت؛ اصرار مخالفان بر دیدار با «عمران خان» در زندان پیش از تصمیم گیری درباره لغو فراخوان راهپیمایی اعتراضی به سمت پایتخت، مهمترین مانع توافق اعلام شده است.

مذاکرات دولت پاکستان با جناح مخالف و حزب «تحریک انصاف» به رهبری عمران خان پس از ۱۳ ساعت گفت‌و‌گو بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

در این مذاکرات که با هدف پایان دادن به تنش‌های سیاسی و اعتراضات اخیر برگزار شد، دو طرف درباره مطالبات مخالفان و راه‌های پایان دادن به بن بست سیاسی گفت‌و‌گو کردند، اما اختلاف بر سر دیدار نمایندگان جناح مخالف دولت با عمران خان مانع از دستیابی به توافق نهایی شد.

«محمود خان اچکزئی» و «سهیل آفریدی» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا و از چهره‌های نزدیک به حزب «تحریک انصاف»، تاکید کردند که پیش از هرگونه تصمیم برای پایان دادن به راهپیمایی و اعتراضات، باید با «عمران خان» در زندان ملاقات کنند تا تصمیم نهایی از سوی او اعلام شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، در جریان مذاکرات درباره آزادی شماری از رهبران و هواداران جناح مخالف که بر اساس قانون نظم عمومی بازداشت شده‌اند و همچنین آزادی خواهران عمران خان توافق‌هایی حاصل شده بود. همچنین درباره خودداری دولت ایالتی خیبرپختونخوا از سیاسی کردن موضوع مبارزه با تروریسم نیز تفاهم‌هایی صورت گرفت.

با این حال، اصرار مخالفان بر دیدار با عمران خان باعث شد مذاکرات پس از ۱۳ ساعت بدون توافق نهایی پایان یابد.

«رانا ثناءالله» مشاور نخست وزیر پاکستان، نیز با اشاره به موضع دولت محلی ایالت خیبرپختونخوا گفت: رفتار این دولت از نظر دولت مرکزی قابل قبول نیست و به همین دلیل توافق نهایی حاصل نشد.