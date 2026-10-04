سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: با هدف تأمین امنیت دانش‌آموزان با سرویس‌های غیرمجاز در قم برخورد جدی خواهد شد و به همین منظور تیم‌های نظارتی ویژه‌ای را با همکاری پلیس راهور در سطح شهر تشکیل داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد عباسی، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، با تأکید بر اولویت اصلی یعنی حفظ آرامش و امنیت دانش‌آموزان، اعلام کرد که تیم‌های بازرسی سازمان با حضور پلیس راهور قم، به‌صورت مستمر بر نحوه عملکرد سرویس‌های مدارس نظارت خواهند کرد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط، افزود: هدف از این عملیات نظارتی، شناسایی و مقابله با رانندگان و خودرو‌هایی است که بدون داشتن مجوز‌های قانونی و خارج از چارچوب‌های مصوب، اقدام به جابه‌جایی دانش‌آموزان می‌کنند.

عباسی هشدار داد که در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی شامل جریمه‌های سنگین و توقیف خودرو برای رانندگان غیرمجاز اعمال خواهد شد.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در پایان ضمن یادآوری لزوم ثبت‌نام رانندگان در شرکت‌های تحت پوشش جهت اخذ مجوز رسمی، از اولیای دانش‌آموزان نیز درخواست کرد: برای حفظ سلامت و ایمنی فرزندان خود، حتماً از سرویس‌های مجاز و تحت نظارت سازمان استفاده کنید و از به‌کارگیری خودرو‌های غیرمجاز خودداری نمایید.