تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، تا ۱۵مهرماه مهمان کودکان و نوجوانان استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در آستانه فرارسیدن هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا پنج‌شنبه ۱۵ مهرماه مهمان کودکان و نوجوانان استان ایلام است.

در این سفر فرهنگی، نمایش «خَرَمشیر» به نویسندگی جواد ذوالفقاری و شادی پورمهدی و کارگردانی مجتبی خمسه روی صحنه می‌رود.

مجتبی خمسه، سعید شاملو، سحر پورفرج و پویا بیدختی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند و مدیریت صحنه آن بر عهده نیلوفر منشئی است.

علاوه بر اجرای نمایش، برنامه‌هایی مانند پخش نماهنگ، بازی و سرگرمی، مسابقه، رجزخوانی و قصه‌گوبی نیز برای مخاطبان تدارک دیده شده است.

این تماشاخانه روز شنبه صبح در شهر سرابه و روستای زنجیره برنامه داشت و ساعت ۱۶ و ۲۰ مهمان اهالی شهرک شهید کشوری و حاضران در تجمع مردمی شبانه میدان ۲۲ بهمن ایلام خواهد بود.

روز یک‌شنبه ۱۲ مهر نیز، اهالی ملک‌شاهی ساعت‌های ۸:۳۰ و ۱۱ صبح میزبان این تماشاخانه خواهند بود و ساعت ۱۵ نیز این کاروان فرهنگی در بدره حضور خواهد یافت.

روز دوشنبه ۱۳ مهر هم اهالی دره‌شهر در چهار اجرا ساعت‌های ۸:۳۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۶ میهمان برنامه‌های فرهنگی خواهند بود.

کودکان و نوجوانان و دیگر علاقه‌مندان شهرستان آبدانان نیز در همین ساعت‌ها روز سه‌شنبه ۱۴ مهر میزبان فعالیت‌های فرهنگی، هنری این تماشاخانه خواهند بود.

روز چهارشنبه نیز در آخرین روز حضور تماشاخانه سیار کانون در استان ایلام ساعت ۹ صبح اهالی روستای جعفرآباد سیوان و ساعت ۱۵ مردم ایلام در بوستان حنبلی چغاسبز میزبان این کاروان فرهنگی خواهند بود.

این تماشاخانه که پس از اجرا در کرمانشاه به ایلام سفر کرده است پس از این استان به لرستان خواهد رفت.

بر همین اساس تماشاخانه دیگر کانون نیز با نمایش‌های «نخودی و حاکم شهر دور» و «شاهزاده شامپیا» به صورت هم‌زمان در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حضور یافته و برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا می‌کند.

یادآوری می‌شود فعالیت‌های هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور اجرا خواهد شد.