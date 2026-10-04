فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال دختران جوان ۱۵ بازیکن را به اردو دعوت کرد.مرحله جدید تمرینات تیم فوتسال دختران جوان ایران از ۱۷ مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم فوتسال دختران جوان از ۱۷ تا ۲۲ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال دختران جوان ۱۵ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شکرانی، زهرا امینی (اصفهان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

نرگس امیر محسنی (تهران)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

حدیث یاری، طناز باقری نیا (خوزستان)

سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

الناز حسینی پور (کرمان)

الینا منصوری (کرمانشاه)

ستایش رضایی (مازندران)

اردو‌های تیم فوتسال دختران جوان کشورمان به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان آبان ماه در سنگال برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه B با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت می‌پردازد.

برنامه زمانبندی بازی‌های تیم فوتسال بانوان جوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

کاستاریکا – ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان / ساعت ۱۵:۳۰

کامرون – ایران

پنج‌شنبه ۱۴ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

ایتالیا – ایران

مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار می‌شود.