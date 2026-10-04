شبکه‌های دو و نمایش سیما ، یکشنبه دوازدهم مهر با پخش قسمت جدید مستند «دست‌آفریده‌ها» و فیلم سینمایی «مبارزه برای سرزمین مادری»، مخاطبان را همراهی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهاردهمین قسمت از فصل سوم مجموعه «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «دست‌ها قصه می‌سازند»، به بررسی کارنامه هنری فرهاد بیات‌زاده، طراح محصول با ۱۵ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های طراحی داخلی و سرامیک می‌پردازد.

این مستند با موضوع معاصر‌سازی در هنر‌های صناعی، به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و کارگردانی صحرا اسداللهی تولید شده است و یکشنبه ۱۲ مهر ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش می شود و تکرار آن فردای همان روز ساعت ۱۵ روی آنتن خواهد رفت.

همچنین فیلم سینمایی «مبارزه برای سرزمین مادری» محصول ۲۰۲۰ چین به کارگردانی «ژه‌ژانگ»، یکشنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این اثر در گونه اکشن-تاریخی، داستان «شین کیجی» جوان ۲۱ ساله‌ای را روایت می‌کند که در سال ۱۱۶۱ و در بحبوحه حمله امپراتور سلسله جین به سلسله سانگ جنوبی، با همراهی مردم و تشکیل ارتش داوطلبانه برای دفاع از سرزمین مادری به پا می‌خیزد.