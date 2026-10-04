به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پروین داداندیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در سفر به گیلان، با همراهی زینب نعمت‌زاده، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان، با خانواده شهید صادق زرین شهید جنگ رمضان، در رشت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، پروین داداندیش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد و گفت: خانواده‌های شهدا با ایستادگی و صبوری خود، در تداوم راه شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده نقش ارزشمندی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا افزود: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و قدردانی از خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی تقدیم کرده‌اند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین بر ضرورت توجه به مطالبات و مسائل خانواده‌های شهدا و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، زینب نعمت‌زاده، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صادق زرین، خانواده‌های معظم شهدا را از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، الگویی ماندگار برای جامعه و نسل جوان است.

وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا و تکریم خانواده‌های آنان، وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر پاسداشت مقام شهدا و حمایت از خانواده‌های معظم آنان اهتمام بیشتری داشته باشند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح و هدیه‌ای از خانواده شهید صادق زرین تجلیل شد.

شهید دکتر صادق زرین از شهدای گیلانی مدافع امنیت کشور بود که در سومین روز جنگ تحمیلی رمضان در سن ۴۱ سالگی به فیض شهادت نائل آمد.