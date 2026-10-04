به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۲ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های و رسانه‌های چین

شینهوا

۱. بحران سوخت در جهان؛ گروه هفت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل را آزاد می‌کند.

۲. گزارش روزانه جهان؛ ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و تحولات مربوط به ایران و تنگه هرمز

۳. سفر‌های گسترده مردم چین در تعطیلات روز ملی و رونق بازار گردشگری

۴. رکوردشکنی سفر‌های ریلی چین در تعطیلات هفت‌روزه روز ملی

۵. راه‌اندازی کامل کانال پینگ‌لو و تقویت ارتباط چین با بازار‌های جنوب شرق آسیا

۶. گسترش همکاری‌های چین و کشور‌های مختلف جهان در هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین

۷. توسعه فناوری‌های نوین و حضور ربات‌های چینی در عرصه‌های بین‌المللی

چاینا دیلی

۱. ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز؛ قطر از ادامه تماس‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا خبر داد.

۲. ایران هرگونه برنامه برای اقدام نظامی تلافی‌جویانه در واکنش به محدودیت‌های اخیر پروازی را رد کرد.

۳. بحران انرژی؛ افزایش قیمت گازوئیل اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار داده است.

۴. آمریکا حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد؛ اعزام سومین گروه ناو‌های هواپیمابر به منطقه

۵. رونق بازار گردشگری و فرهنگی چین در تعطیلات روز ملی

۶. چین با ۱۶۹ مدال طلا، ۸۹ نقره و ۸۳ برنز، بهترین عملکرد خود در بازی‌های آسیایی خارج از خاک چین را ثبت کرد.

۷. چین و آمریکا؛ دیپلماسی سران به تثبیت تدریجی روابط دو کشور کمک کرده است.

گلوبال تایمز

۱. افزایش سفر‌های داخلی چین در سومین روز تعطیلات روز ملی؛ ادامه رونق سفر‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای

۲. چین تحقیق ضددامپینگ درباره واردات یک ماده شیمیایی از اتحادیه اروپا را آغاز کرد.

۳. چین در نشست گروه بیست با یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی تجاری به نام مقابله با مازاد ظرفیت مخالفت کرد.

۴. چین در واکنش به ادعای یک کمیته آمریکایی درباره منطقه سین‌کیانگ، اتهام نسل‌کشی را «دروغ آشکار» خواند.

۵. چین برای موفقیت نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام و «سال چین» این سازوکار اعلام آمادگی کرد.

۶. نیرو‌های چینی پس از پایان رزمایش مشترک با روسیه و چند کشور دیگر، از منطقه رزمایش خارج شدند؛ تأکید بر درس‌های جنگ‌های نوین و نقش پهپاد‌ها

۷. ادامه توجه رسانه‌های چین به بحران ایران و آمریکا و پیامد‌های آن برای امنیت انرژی و تنگه هرمز

سی جی تی ان

۱. گزارش درباره حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز؛ رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن هفت نفتکش طی پنج روز خبر دادند.

۲. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در صنعا و تشدید درگیری‌ها در یمن

۳. چین خواستار اصلاح نظام حکمرانی جهانی در زمینه حقوق بشر و رعایت برابری حاکمیتی کشور‌ها شد.

۴. بحران خاورمیانه هزینه انرژی را افزایش داده و بار دیگر نگرانی درباره تورم و نرخ بهره اقتصاد‌های بزرگ را افزایش داده است.

۵. چین بهترین عملکرد خود در بازی‌های آسیایی خارج از خاک این کشور را ثبت کرد.

۶. ادامه سفر‌های گسترده مردم چین در تعطیلات روز ملی و رونق گردشگری داخلی

۷. بررسی تحولات نظامی آمریکا و ایجاد فرماندهی جدید برای جنگ خودکار و سامانه‌های رباتیک

روزنامه مردم

۱. بسیاری از رهبران جهان هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را تبریک گفتند و خواستار تعمیق روابط با پکن شدند.

۲. دیپلماسی سران چین و آمریکا و حرکت روابط دو کشور در مسیر ثبات و همکاری بیشتر

۳. چین خواستار تزریق ثبات و انرژی مثبت بیشتر به جهان پرتنش امروز شد.

۴. گسترش بازار داخلی چین؛ تقویت مصرف به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور

۵. گردشگری ورودی چین رونق گرفته است؛ افزایش جذابیت شهر‌های چین برای گردشگران خارجی

۶. کانال پینگ‌لو؛ تقویت مسیر‌های تجاری چین با جنوب شرق آسیا و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل

۷. چین در بازی‌های آسیایی بهترین عملکرد خود در مسابقات برگزارشده خارج از خاک چین را ثبت کرد.