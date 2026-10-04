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بیست و یکمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ امروز با برگزاری مراسم اختتامیه در آیچی ناگویای ژاپن به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی کلی تاریخ بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
۱- چین ۱۸۴۳ طلا ۱۱۸۸ نقره ۱۰۶۰ برنز (چین از سال ۱۹۷۴ وارد بازیهای آسیایی شد.)
۲- ژاپن ۱۱۶۷، ۱۱۹۹، ۱۱۴۵،
۳- کره جنوبی ۸۲۶، ۷۶۵، ۹۸۴،
۴- ایران ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۴۷،
۵- هند ۲۰۴، ۲۶۵، ۳۹۴،
۶- قزاقستان ۱۷۷، ۲۰۴، ۳۴۰ (قزاقستان از سال ۱۹۹۶ وارد بازیهای آسیایی شد.)
۷- تایلند ۱۶۲، ۲۰۲، ۳۳۲،
۸- کره شمالی ۱۲۷، ۱۷۵، ۱۹۸
کشورهای بوتان، مالدیو و تیمورشرقی تا کنون به مدال بازیهای آسیایی دست نیافتهاند. ژاپن و چین تنها کشورهایی هستند که تا کنون موفق به قرار گرفتن در صدر رده بندی مدالی بازیهای آسیایی در ادوار مختلف شدهاند.