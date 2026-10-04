بیست و یکمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ امروز با برگزاری مراسم اختتامیه در آیچی ناگویای ژاپن به پایان می‌رسد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی کلی تاریخ بازی‌های آسیایی به شرح زیر است:

۱- چین ۱۸۴۳ طلا ۱۱۸۸ نقره ۱۰۶۰ برنز (چین از سال ۱۹۷۴ وارد بازی‌های آسیایی شد.)

۲- ژاپن ۱۱۶۷، ۱۱۹۹، ۱۱۴۵،

۳- کره جنوبی ۸۲۶، ۷۶۵، ۹۸۴،

۴- ایران ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۴۷،

۵- هند ۲۰۴، ۲۶۵، ۳۹۴،

۶- قزاقستان ۱۷۷، ۲۰۴، ۳۴۰ (قزاقستان از سال ۱۹۹۶ وارد بازی‌های آسیایی شد.)

۷- تایلند ۱۶۲، ۲۰۲، ۳۳۲،

۸- کره شمالی ۱۲۷، ۱۷۵، ۱۹۸

کشور‌های بوتان، مالدیو و تیمورشرقی تا کنون به مدال بازی‌های آسیایی دست نیافته‌اند. ژاپن و چین تنها کشور‌هایی هستند که تا کنون موفق به قرار گرفتن در صدر رده بندی مدالی بازی‌های آسیایی در ادوار مختلف شده‌اند.