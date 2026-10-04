به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان با اشاره به برخی گلایه‌های شهروندان درباره تأخیر در اطلاع‌رسانی پیرامون آلودگی هوا و تعطیلی مراکز آموزشی و اداری، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی ناشی از آلودگی هوا باید بر اساس شاخص آلودگی و روند احتمالی آن در ساعات آینده انجام شود.

وی با بیان اینکه در جریان برخی گلایه‌های شهروندان درباره زمان اطلاع‌رسانی آلودگی هوا و تعطیلی‌ها قرار دارد، گفت: مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط باید میزان آلودگی هوا را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنند و تا زمانی که شاخص آلودگی به نقطه‌ای که از نظر قانونی امکان اعلام تعطیلی وجود داشته باشد نرسیده است، نمی‌توان درباره تعطیلی تصمیم‌گیری کرد.

استاندار کرمان افزود: در این زمینه تنها وضعیت لحظه‌ای آلودگی هوای شهر کرمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه لازم است وضعیت آلودگی در مناطق اطراف نیز بررسی شود؛ چراکه روند تغییرات شاخص‌ها در مناطق پیرامونی می‌تواند نشان دهد که در ساعات آینده چه وضعیتی برای شهر کرمان و مناطق دیگر ایجاد خواهد شد.

طالبی با تأکید بر ضرورت بررسی همزمان شاخص فعلی و روند آلودگی هوا تصریح کرد: این موارد باید در کنار یکدیگر مورد ملاحظه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها با دقت و بر مبنای شرایط واقعی و ضوابط قانونی انجام شود.

وی با اشاره به تلاش مدیریت استان برای تسریع در اطلاع‌رسانی تصمیمات مربوط به تعطیلی‌ها گفت: تلاش ما همواره این بوده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی انجام شود تا شهروندان بتوانند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

استاندار کرمان در عین حال از شهروندانی که به دلیل شرایط اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، عذرخواهی کرد و گفت: از همه عزیزانی که در این رابطه دچار مشکل شده‌اند، عذرخواهی می‌کنم.