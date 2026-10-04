برنامه‌های تربیتی و آموزشی بسیج در پایگاه‌های مقاومت اصفهان در فصل پاییز هم برای نوجوانان و جوانان در مساجد و محلات استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: برنامه‌های تربیتی بسیج محدود به فصل تابستان نیست و در طول سال، با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت، مساجد، مربیان و فعالان فرهنگی، برنامه‌های متنوعی را برای گروه‌های مختلف سنی به‌ویژه نوجوانان و جوانان دنبال می‌کند

حجت‌الاسلام مهدی رنجبر افزود: طرح «نوجوانه‌های امید» در تابستان با مشارکت بیش از ۱۸۰۰ پایگاه مقاومت در سراسر استان اجرا شد.

وی گفت: توجه به اوقات فراغت نوجوانان در کنار تقویت هویت دینی، انقلابی و اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های نسل نوجوان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی آنان از مهم‌ترین رویکرد‌های این برنامه‌هاست.