رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای و کشف یک فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با اشراف اطلاعاتی انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده اعتراف کرد که با ارسال فیلم‌ها و تصاویر مربوط به استحصال طلا برای شاکی در فضای مجازی و با استفاده از روش اعتمادسازی و تشویق وی به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام به کلاهبرداری از مالباخته کرده است.

وی گفت: متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.