فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری فردی که با ادعای نفوذ و ارتباط با شبکه بانکی کشور، ۱۰ سکه تمام بهار آزادی از شهروندان دریافت کرده و با وعده دریافت وام کلان متواری شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری فردی خبر داد که با ادعای نفوذ و ارتباط با شبکه بانکی کشور، ۱۰ سکه تمام بهار آزادی از یکی از شهروندان دریافت کرده و با وعده دریافت وام کلان متواری شده بود؛ متهم در ادامه تحقیقات به کلاهبرداری از ۴ نفر دیگر با همین شیوه نیز اعتراف کرد.

وی گفت: در پی وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری، شاکی به پلیس مراجعه و اظهار کرد فردی با نام مستعار «مقداد» با ادعای نفوذ و داشتن ارتباطات در شبکه بانکی کشور، در قبال دریافت ۱۰ سکه تمام بهار آزادی، وعده کرده بود برای وی وام کلان دریافت کند، اما پس از دریافت سکه‌ها متواری شده است.

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی افزود: پرونده در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: با گزارش موضوع به دادسرای ناحیه ۴ تهران و اخذ دستور جلب از شعبه اول بازپرسی، مخفیگاه متهم شناسایی شد.

وی گفت: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات فنی و پلیسی، در تاریخ ۳۱ شهریور امسال متهم را در محدوده فرحزاد، خیابان صحرا، طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی افزود: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه بزه انتسابی بود، اما در ادامه بازجویی‌های فنی و پلیسی به کلاهبرداری اعتراف کرد و مدعی شد با جعل عنوان کارکنان اماکن دولتی و ادعای نفوذ در سیستم بانکی کشور، از شاکی پرونده کلاهبرداری کرده است.

وی ادامه داد: متهم در ادامه تحقیقات به کلاهبرداری از ۴ نفر دیگر با همین شیوه نیز اعتراف کرد.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران گفت: متهم به همراه ۵ شاکی پرونده به شعبه بازپرسی اعزام شد و پس از صدور قرار تأمین مناسب، روانه زندان شد.