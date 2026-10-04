با آغاز فصل مهاجرت پرندگان و توقف آنها در پهنه آبی دریاچه ارومیه، پدیده تشکیل بلور‌های نمک بر روی بال و پر پرندگان، جان این میهمانان خسته را تهدید می‌کند. از گردشگران و بومیان خواسته شده تا در صورت مشاهده پرندگانِ گرفتار، از اقدامات خودسرانه پرهیز کرده و تنها با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.

هشدار به گردشگران و بومیان؛ دریاچه ارومیه در انتظار یاری مردم برای نجات پرندگان مهاجر

هشدار به گردشگران و بومیان؛ دریاچه ارومیه در انتظار یاری مردم برای نجات پرندگان مهاجر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دریاچه ارومیه در روز‌های اخیر میزبان پرندگان مهاجری است که در مسیر طولانی سفر خود، توقف کوتاه‌مدتی در این پهنه آبی دارند. اما این توقف کوتاه، با چالشی جدی برای سلامت این پرندگان همراه شده است.

بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، در این باره هشدار داد: شوری بالای آب دریاچه در شرایط کنونی موجب می‌شود تا بلور‌های نمک به‌سرعت بر روی پر و بال پرندگان بنشیند. این تجمع بلوری باعث سنگین شدن پر‌ها شده و در نتیجه، توانایی پرواز پرندگان را به‌شدت کاهش می‌دهد.

او از تمام شهروندان، مسافران و گردشگران خواست تا در برخورد با این میهمانان ناتوان، هوشیارانه عمل کنند. تأکید ویژه مسئولین بر رعایت نکات زیر است:

خودداری از مداخلات خودسرانه: به‌هیچ‌وجه به پرنده گرفتار نزدیک نشوید و سعی نکنید خودتان او را جابه‌جا کنید.

تماس فوری با سامانه ۱۵۴۰: تنها راه اصولی برای نجات پرنده، گزارش به سازمان محیط‌زیست است. محیط‌بانان پس از دریافت گزارش، برای زنده‌گیری اصولی، تیمار و بازگشت پرنده به طبیعت اقدام خواهند کرد.

مراجعه به ایستگاه‌های مجاز: در محدوده پل میانگذر دریاچه ارومیه، شهروندان می‌توانند موارد مشاهده‌شده را مستقیماً به محیط‌بانان مستقر در «پاسگاه محیط‌بانی شهید کلانتری» اطلاع دهند.

این امدادرسانی جمعی نه تنها به حفظ گونه‌های جانوری مهاجر کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری جامعه محلی در قبال اکوسیستمِ حساس دریاچه ارومیه است. گزارش‌های مردمی در این فصل، بازوی کمکی قدرتمندی برای محیط‌بانانی است که در سطح این پارک ملی فعال هستند.