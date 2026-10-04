جشن امضای چاپ پنجم مجموعه شعر «گفتم بمان» اثر محمدحسین سرخوش، در نشست ادبی منظومه با حضور شاعر این مجموعه و جمعی از علاقه‌مندان شعر و ادبیات در باغ کتاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جشن امضای چاپ پنجم مجموعه شعر «گفتم بمان» اثر محمدحسین سرخوش، در نشست ادبی منظومه با حضور شاعر این مجموعه و جمعی از علاقه‌مندان شعر و ادبیات در باغ کتاب برگزار شد، نشستی که در کنار شعر و گفت‌و‌گو درباره ادبیات، حال‌وهوای متفاوتی داشت و شاگردان شاعر نیز در آن حضور داشتند تا در کنار «آقا معلم» خود، چاپ پنجم کتابش را جشن بگیرند.

ابتدای این نشست، امیرعلی سلیمانی، شاعر و میزبان برنامه، ضمن خیرمقدم به حاضران، شعری را برای حاضران قرائت کرد و پس از آن درباره مجموعه شعر «گفتم بمان» و روند شکل‌گیری و انتشار این اثر به بیان مطالبی پرداخت.

سلیمانی با اشاره به انتشار نخستین چاپ مجموعه شعر «گفتم بمان» در حدود پنج سال پیش، اظهار کرد: چاپ اول این مجموعه حدود پنج سال پیش منتشر شد و امروز این فرصت فراهم شده است تا در کنار مخاطبان و علاقه‌مندان شعر و ادبیات، پنجمین چاپ این اثر را جشن بگیریم. استمرار انتشار این مجموعه و رسیدن آن به چاپ پنجم، نشان‌دهنده تداوم ارتباط اثر با مخاطبان و توجه به محتوای آن در طول سال‌های گذشته است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش و مسئولیت هنرمند در معرفی و عرضه آثار خود گفت: تفاوت فضای امروز با گذشته در این است که هنرمند دیگر صرفاً تولیدکننده یک اثر هنری نیست، بلکه بخشی از نقش‌آفرینی او به معرفی، عرضه و ایجاد ارتباط میان اثر و مخاطب بازمی‌گردد. امروزه هنرمند می‌تواند در چرخه توزیع و معرفی اثر خود نیز نقش مؤثری داشته باشد و به این ترتیب، زمینه دیده‌شدن و ارتباط بیشتر مخاطبان با آثارش را فراهم کند.

این شاعر با اشاره به وجود آثار ارزشمند و قابل‌اعتنا در میان تولیدات هنری و ادبی افزود: هنرمندان بسیاری وجود دارند که آثار قابل توجهی را تولید و منتشر کرده‌اند، اما به دلایل مختلف، برای معرفی و شناساندن آثار خود به مخاطبان اقدام چندانی نمی‌کنند. از این منظر، معرفی اثر و برقراری ارتباط با مخاطب را می‌توان بخشی از فرآیند حرفه‌ای فعالیت هنری دانست.

سلیمانی همچنین درباره ویژگی‌های محتوایی مجموعه «گفتم بمان» اظهار کرد: در این مجموعه تلاش شده است علاوه بر وجه عاطفی و عاشقانه شعر، به لایه‌های دیگری همچون حکمت و دعوت به اندیشیدن نیز توجه شود. این توجه باعث شده است شعر‌ها تنها در سطح بیان احساسات باقی نمانند و مفاهیم و لایه‌های معنایی بیشتری را در اختیار مخاطب قرار دهند.

وی ادامه داد: مجموعه غزل «گفتم بمان» دربرگیرنده مفاهیمی است که مخاطب را به تأمل و اندیشیدن دعوت می‌کند و می‌تواند ارتباطی فراتر از یک مواجهه صرفاً احساسی با شعر ایجاد کند.

در ادامه این نشست، محمدحسین سرخوش، شاعر و صاحب مجموعه «گفتم بمان»، سخنان خود را با قرائت شعری از حافظ آغاز کرد و درباره عنوان و شکل‌گیری مجموعه توضیحاتی ارائه داد.

سرخوش درباره انتخاب عنوان «گفتم بمان» بیان کرد: عنوان این مجموعه از نخستین مصرع عاشقانه‌ای که سروده‌ام گرفته شده است؛ شعری که از همان ابتدا برای من اهمیت ویژه‌ای داشت و در طول مسیر سرایش و شکل‌گیری مجموعه نیز به آن وفادار ماندم.

وی در ادامه درباره بازه زمانی سرایش اشعار این مجموعه اظهار کرد: اشعار مجموعه «گفتم بمان» حاصل سروده‌های من در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ است و مجموعه حاضر بخشی از تجربه و مسیر شعری من در این سال‌ها را دربرمی‌گیرد.

سرخوش سپس با اشاره به برخی از اشعار و مضامین مجموعه، بخش‌هایی از کتاب «گفتم بمان» را برای حاضران قرائت کرد و با خوانش اشعار، مخاطبان را با فضای زبانی و محتوایی این مجموعه آشنا کرد.

اما این برنامه برای گروهی از حاضران، حال‌وهوایی متفاوت‌تر داشت. محمدحسین سرخوش در کنار شاعری، سال‌ها معلم بوده است و تعدادی از شاگردانش نیز در این نشست حضور داشتند. هر بار که نام «آقا معلم» در طول برنامه به میان می‌آمد، شاگردانش با تشویق و دست‌زدن، حضور و همراهی خود را به او یادآوری می‌کردند؛ صحنه‌هایی صمیمی که فضای جشن امضا را از یک برنامه ادبی صرف، به دیداری میان یک معلم و شاگردانش تبدیل کرده بود.

در بخش‌های مختلف برنامه نیز شاعران حاضر به شعرخوانی پرداختند و سرخوش بخش‌هایی دیگر از اشعار خود را برای حاضران خواند.

در پایان، جشن امضای چاپ پنجم «گفتم بمان» با حضور مخاطبان و شاگردان شاعر به پایان رسید و قاب پایانی برنامه، تصویری جمعی از «آقا معلم شاعر» در کنار شاگردانش بود؛ تصویری که روایت این دیدار را با پیوندی میان شعر، معلمی و خاطره به پایان رساند.

نشست ادبی منظومه دورهمی شاعرانه باغ کتاب فرصتی برای تعامل و گفت‌و‌گو پیرامون شعر و ادبیات را برای علاقمندان به ادبیات فراهم می‌کند. حضور و شعرخوانی در این نشست آزاد است.