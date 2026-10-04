از محل اختفای شکارچی غیرمجاز در خوروبیابانک استان اصفهان، گوشت ۳ راس کل وحشی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک گفت: مأموران محیط زیست شهرستان با تکیه بر اطلاعات میدانی و هوشمندی در رصد تحرکات غیرقانونی، موفق شدند عامل اصلی شکار غیرمجاز کل وحشی را شناسایی و دستگیر کنند.

حسین شیبانی اضافه کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی مبنی بر وقوع شکار، با کسب دستور قضایی و همکاری مقتدرانه نیرو‌های انتظامی، وارد عمل شدند.

به گفته وی کارشناسان محیط زیست پس از بررسی‌های دقیق آزمایشگاهی و تطبیق ویژگی‌های ظاهری، تأیید کردند که این لاشه متعلق به سه رأس کل وحشی است که قربانی رفتار‌های غیرقانونی متخلفان شده‌اند.

کل وحشی از گونه‌های ارزشمند و شاخص زیست‌بوم‌های کوهستانی و بیابانی ایران است که فشار ناشی از شکار غیرقانونی و تخریب زیستگاه، بقای آنها را تهدید می‌کند.