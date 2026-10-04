استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید با ایجاد انبار، سورتینگ، فرآوری و سایر حلقه‌های ارزش‌آفرین و از سوی دیگر جذب سرمایه های خارجی و توسعه بازارهای صادراتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توجه به بازار مصرف، گفت: در تولید باید ابتدا بازار مصرف، نیاز‌ها و ظرفیت‌های آن بررسی و نیازسنجی شود تا سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با واقعیت‌های بازار انجام گیرد.

رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت مرکز پخش کالا در ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در بخش کشاورزی، افزود: در راستای اقدامات جدید در حوزه احیای دریاچه ارومیه، در بخش کشاورزی مسیر‌های تازه‌ای در زمینه آبیاری و شیوه‌های کشت در حال شکل‌گیری است که مصرف آب را کاهش داده و راندمان تولید را افزایش می‌دهد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی از نظر تولید ظرفیت بالایی دارد، اما ارزش افزوده متناسب با جایگاه تولیدی استان نبوده و راهکار علمی این موضوع، تکمیل زنجیره تولید از جمله ایجاد انبار، سورتینگ، فرآوری و سایر حلقه‌های ارزش‌آفرین است.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت محصولات کشاورزی استان نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های ارزشمندی برای ایجاد ارزش افزوده دارد و مدیریت استان آماده حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز‌های لازم برای ایجاد زنجیره تولید، به‌ویژه در حوزه فرآوری محصولات است.

رحمانی همچنین مرز‌های استان را دروازه صادرات و واردات دانسته و اضافه کرد: با وجود شرایط ناشی از دو جنگ اخیر، استان شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و باید از ظرفیت همکاری با ترکیه و اقلیم کردستان عراق استفاده کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آذربایجان‌غربی استانی نوظهور خواهد بود، افزود: با ارتقای زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، می‌توان مسیر تازه‌ای از رشد و توسعه را برای استان رقم زد.