به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جشنواره خانوادگی ماهیگیری با قلاب و طبخ غذا‌های دریایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی شهرستان مرزی پلدشت در تفرجگاه ساحلی ارس این شهرستان برگزار شد.



شهرستان پلدشت شهرستانی مرزی در شمال آذربایجان‌غربی، جایی که رودخانه همیشه خروشان ارس، جلوه‌ای از زیبایی‌های طبیعت را به نمایش گذاشته است.

در کنار این رودخانه، جشنواره خانوادگی ماهیگیری با قلاب، فرصتی برای رقم زدن یک روز به‌یادماندنی برای خانواده‌ها و ایجاد شور و نشاط اجتماعی فراهم کرده است.

این جشنواره تنها فرصتی برای ماهیگیری نیست؛ بلکه بستری برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان مرزی پلدشت و جاذبه‌های کم‌نظیر حاشیه رودخانه ارس است.

حسین گروسی مدیر عامل منطقه آزاد ماکو در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: در طرح جامع منطقه تجاری و صنعتی ماکو یکی از اولویت‌های مهم مان صنعت گردشگری است که در راستای امید آفرینی و نشاط اجتماعی برای مردم و ایجاد شور انگیزه برای مردم عزیز این جشنواره برگزار شد.

مهدیان مدیر گردشگری منطقه آزاد ماکو نیز گفت: این جشنواره با حضور ۲۱۰ خانواده برگزار شد.

فرماندار شهرستان پلدشت گفت: این جشنواره تنها فرصتی برای ماهیگیری نیست؛ بلکه بستری برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان مرزی پلدشت و جاذبه‌های کم‌نظیر حاشیه رودخانه ارس است

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: تفرجگاه ساحلی ارس. تالاب‌های شیبلو و کینیکور. دخمه سنگی شیدی. حمام تاریخی پورناک. رودخانه ارس و جاذبه‌های طبیعی سواحل این رودخانه از جمله جاذبه‌های گردشگری این شهرستان مرزی است.

رئیس اداره شیلات پلدشت گفت: در کنار رقابت دوستانه شرکت‌کنندگان، نمایشگاهی از گونه‌های مختلف ماهیان صیدشده از رودخانه ارس برپا شده تا بازدیدکنندگان با تنوع زیستی و ظرفیت‌های شیلاتی این رودخانه آشنا شوند.

احمد حسن پور افزود: از رودخانه ارس ۱۳ گونه ماهی صید می‌شود که مهمترین این گونه شاه میگوی دراز آب شیرین ارس. سوف. کپور. آمور و بیگ هد می‌توان اشاره کرد.

اما یکی از غرفه‌های اصلی این جشنواره، غرفه آموزش و نمایش شیوه‌های طبخ ماهی است؛ غرفه‌ای که با هدف ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و افزایش سرانه مصرف ماهی در استان آذربایجان‌غربی برپا شده بود.

در پایان این جشنواره از نفراتی که بیشترین ماهی را صید کرده بودند با اهدای جوایزی تجلیل شد.