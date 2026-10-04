به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه مرمت اضطراری قلعه تاریخی «آرو» در شهرستان گچساران تکمیل شد گفت: خارج کردن بخش‌های مدفون در زیر خاک و استحکام بخشی به بنا از جمله اقدام‌های انجام شده در فرایند این طرح است.

اصغرآتش‌فراز با یادآوری اینکه بخش‌هایی از آن این سازه تاریخی بر اثر عوامل طبیعی آسیب‌دیده بود افزود: ۲ باستان‌شناس و چند کارشناس کار مرمت قلعه «آرو» را انجام داند.

وی با بیان اینکه این طرح با ۱۸ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده تاکید کرد:قلعه «آرو» پس از انجام مرمت در فاز تکمیلی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا از آن به عنوان یک مرکز گردشگری استفاده شود.

آتشفراز عنوان کرد:قلعه تاریخی «آرو» که به منظور دفاع و نظامی ساخته شده در زمان‌هایی از تاریخ محل زندگی خان‌های محلی بوده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قلعه «آرو» که یک هکتار مساحت دارد بزرگترین قلعه تاریخی استان است.

یادگار دوره صفوی رونق می‌گیرد

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گچساران گفت: این بنای تاریخی دوران صفویهبرای طرح احیای به تزریق ۵۰میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داردد.

صادق ماندنی زاده همچنین از در دست اجرا بودن یک طرح پژوهشی در قلعه تاریخی «آرو» خبر داد.

ماندنی زاده با اشاره به اینکه روستای «آرو» در نزدیکی سد کوثر و روستای گردشگری «مارین» قرار دارد ابرازامیدواری کرد: اجرای این طرح افزون بر احیای یک یادگار تاریخی گامی برای رونق گردشگری در منطقه بویراحمد گرمسیری باشد.

قلعه «آرو» یا همان قلعه «عباس قلی خان» که درگذشته‌های دور به دلیل قرار گرفتن این منطقه در مسیر ارتباطی باشت و همچنین تسلط بر تنگ «دوک» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود یادگاری از دوره صفوی است که بر اثر گذشت زمان تخریب و قسمت‌های از آن زیر خاک مدفون شده است.

بررسی‌های باستان‌شناسان نشان می‌دهد که با توجه به شرایط سوق‌الجیشی روستای «آرو»، خان‌های محلی برای تسلط در این منطقه اقدام به ساخت این بنای ارزشمند کرده‌اند.

براساس این بررسی‌ها خان‌های بویراحمد گرمسیری برای دفع حمله گروه‌های رقیب قلعه «آرو» را با استفاده از مصالح گچ، سنگ و معماری بومی بنا کرده‌اند.