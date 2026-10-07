اعضای شورای مسکن گرمسار روند آماده سازی زمین های طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای کرند و فرور و ساخت خانه‌های امید در ایوانکی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمیدرضا همتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان در این جلسه از آغاز روند آماده سازی زمین های نهضت ملی مسکن در کرند و فرور خبرداد و گفت: در حوزه ساخت خانه‌های امید برای افراد بدون خانه مشمول دهک‌های یک تا ۴ ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهر قدیم ایوانکی ۶۶ واحد را آماده بهره برداری کرده است.

وی افزود: افراد مشمول این دهک ها می توانند برای ثبت نام دریافت خانه در سایت جدید خانه‌های امید به اداره‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کنند.

حسن شکریان مدیرکل فنی و امور عمرانی استانداری سمنان هم گفت: در حوزه مسکن‌ اقشار محروم نیز تدابیر ویژه ای اندیشیده شده که در سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی در حال پیگیری است.

علی همتی فرماندار گرمسار هم با اشاره به برنامه ریزی برای افتتاح این طرح ها تا دهه فجر گفت:نگاه اصلی در حوزه تولید مسکن ، خانه دار شدن اقشار محروم و آسیب پذیر بدون مسکن است.