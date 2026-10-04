به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۷۹۸ هزار و ۳۴۴ تن کالا با ۳۱هزار و ۷۳۱ دستگاه کامیون از پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه ترانزیت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است.

شهرام مبارکی افزود: از این میزان ترانزیت انجام شده ۴۵۲ هزارو ۵۹۷ تن کالا مربوط به پایانه مرزی میلک و ۳۴۵ هزارو ۷۴۷ تن کالا از طریق پایانه مرزی میرجاوه انجام شده است.

وی با اشاره به تردد روزانه ناوگان ترانزیتی در پایانه‌های مرزی شمال استان گفت: به طور متوسط روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه‌ها تردد دارند که این میزان تردد، بیانگر جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه است.

مبارکی با تأکید بر نقش راهبردی پایانه‌های مرزی شمال سیستان وبلوچستان در توسعه اقتصادی و تجاری استان اظهار کرد: پایانه‌های مرزی به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره حمل‌ونقل بین‌المللی، نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی کالا، توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش سهم استان در ترانزیت منطقه‌ای دارند.