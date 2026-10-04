رییس شورای اسلای شهر یزد : طبق اعلام بهزیستی ۱۲ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند و روند افزایش این آمار نیز بسیار بالا بوده و به زودی به ۱۴ درصد خواهد رسید که با عنوان بحرانی نگران کننده این استان را تهدید کرده و توسط مسئولان باید از الان برای آن برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیفی در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد افزود: طبق اعلام ارگان‌های مسئول، افزون بر ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر یعنی ۱۴ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به روند افزایشی سالمندی در کشور تا سال ۱۴۳۰ این آمار به ۳۱ درصد جمعیت کشور می‌رسد که عدد قابل توجهی است که از الان باید مدیریت کلان کشور و استان به این روند توجه کنند، چون برای جامعه مشکلات زیادی را بوجود می‌آورد.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: استان یزد نیز از این بحران جدا نیست و آمار ۱۴ درصد سالمندی بسیار بالا است و قابل توجه اینکه افزون بر ۶۰ درصد سالمندان استان یزد را زنانی که متاسفانه تنها زندگی می‌کنند تشکیل می‌دهند و علت مطرح شدن این موضوع در نطق پیش از دستور امروز اینجانب نیز جلب توجه مسئولان استان و شهرداری یزد برای توجه به موضوع سالمندی و برنامه ریزی لازم از الان است.

سیفی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد باید به این نکات توجه کنند و انتظار داریم در کمیسیون فرهنگی و خانواده به این موضوع پرداخته شود و هر چند در سال‌های گذشته به عنوان شهر دوست دار سالمند اقداماتی زیادی انجام شد، اما همچنان باید مناسب سازی فضای شهری برای سالمندان در دستور کار جدی قرا گیرد و اماکنی مثل بوستان‌ها، پارک‌ها، پیاده رو‌ها و اماکن شهری برای تردد سالمندان آماده و بهسازی شود.

وی افزود: باید توسعه فضای سبز شهری نیز مورد توجه شهرداری بوده و باید شرایطی فراهم شود تا سالمندان بتوانند بیشترین استفاده را از فضای سبز داشته باشند همچنین باید برنامه‌های فرهنگی، احتماعی و ورزشی برای استفاده از تجربیات سالمندان افزایش یابد.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: افزایش نشاط و تقویت حس تعلق سالمندان باید توجه شده و برنامه ریزی لازم با مشارکت همه ارگان‌ها انجام شود تا روند تند سالمندی کاهش یابد و اگر این توجه اتفاق نیفتد قطعا در آینده نزدیک با بحران سالمندی در استان یزد مواجه هستیم و به عنوان زنگ خطر به مسئولان استان گوشزد و اعلام خطر می‌شود