به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حمید خرمدل افزود: این مسیر تا پایان سال تحصیلی و در حوزه‌های مختلف، از جمله اردو‌های دانش‌آموزی و خدمت به فرهنگیان ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه جنگ باعث نمی‌شود از مسائل داخلی و معیشتی غافل شویم، بیان کرد: بسیج سازندگی در کنار مردم و نیازمندانی است که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نیستند، شناسایی این افراد توسط فرماندهان نواحی و سازندگی و با معرفی مدیران مدارس انجام می‌شود و ما در کنار سایر نهاد‌های حمایتی، خدمتگزار مردم هستیم.

خرمدل با اشاره به اقدامات گسترده مجموعه سازندگی در استان گفت: از ابتدای سال تعداد قابل‌توجهی جهیزیه تأمین و توزیع شده و نزدیک به هزار بسته معیشتی به دست نیازمندان رسیده است همچنین در حوزه وام و اشتغال‌زایی اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته و در بحث درمان نیز، چندین اردوی جهادی پزشکی برگزار شده که ارزش ریالی خدمات رایگان ارائه‌شده به مردم، نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰۰ گروه جهادی در استان، گفت: این گروه‌ها در ایام اربعین حسینی منشأ خیر و برکت بودند و هم‌اکنون نیز در دو وجه خدمت‌رسانی فردی به مردم و توسعه مناطق محروم فعال هستند؛ از جمله در بحث آبخیزداری که بیش از ۶ سد در سطح استان توسط بسیج سازندگی در حال ساخت است و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

خرمدل افزود: در حوزه معیشت، توزیع پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد که با وجود گرانی‌های اخیر و چالش در مبالغ وام‌ها، با پیگیری در حال انجام است تا علاوه بر حل مشکل برق استان، کمکی به معیشت مردم باشد همچنین توزیع ایزوگام برای خانه‌های نیازمندان و آسفالت راه‌های بین‌روستا و بین‌مزارع از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار بسیج سازندگی است.