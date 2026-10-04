به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار سمنان پس از بازدید از دو مرکز جمع آوری شیر در این شهرستان گفت : با توجه به اینکه روزانه ۳۵ تن شیر در شهرستان سمنان تولید و تنها ۸ تن به سکو‌های جمع آوری شیر تحویل داده میشود بمنظور نظارت بیشتر در سلامت و کیفیت شیر به مصرف کنندگان هیچ واد صنفی لبنیاتی حق دریافت شیر بصورت مستقیم از دامدار را ندارد.

وی گفت: در صورت مشاهده بازرسان در این بخش با واحد‌های صنفی برخورد و واحد صنفی مهر و موم میشود.

وی گفت: از ۳۵ تن شیر تولیدی شهرستان ۱۵ تن مستقیم به کارخانه‌های لبنیاتی و ۸ تن هم به سکو‌های شیر تحویل داده میشود.

محمود خان بیگی مسئول گشت‌های نظارتی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان هم گفت: قیمت شیر در سکو‌های بین ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان و در واحد‌های صنفی بدون نایلون ۷۰ هزار تومان و با نایلون ۷۳ هزار تومان است و شهروندان درصورت مشاهده تخلف و قیمت بالاتر می‌توانند به واحد‌های بازرسی و نظارت اطلاع رسانی کنند.