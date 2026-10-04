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مسئولان واحدهای خرده فروشی لبنیات در شهرستان سمنان از اول آبان حق دریافت مستقیم شیر از دامدار را ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار سمنان پس از بازدید از دو مرکز جمع آوری شیر در این شهرستان گفت : با توجه به اینکه روزانه ۳۵ تن شیر در شهرستان سمنان تولید و تنها ۸ تن به سکوهای جمع آوری شیر تحویل داده میشود بمنظور نظارت بیشتر در سلامت و کیفیت شیر به مصرف کنندگان هیچ واد صنفی لبنیاتی حق دریافت شیر بصورت مستقیم از دامدار را ندارد.
وی گفت: در صورت مشاهده بازرسان در این بخش با واحدهای صنفی برخورد و واحد صنفی مهر و موم میشود.
وی گفت: از ۳۵ تن شیر تولیدی شهرستان ۱۵ تن مستقیم به کارخانههای لبنیاتی و ۸ تن هم به سکوهای شیر تحویل داده میشود.
محمود خان بیگی مسئول گشتهای نظارتی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان هم گفت: قیمت شیر در سکوهای بین ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان و در واحدهای صنفی بدون نایلون ۷۰ هزار تومان و با نایلون ۷۳ هزار تومان است و شهروندان درصورت مشاهده تخلف و قیمت بالاتر میتوانند به واحدهای بازرسی و نظارت اطلاع رسانی کنند.