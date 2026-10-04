رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی، پیشنهاد‌هایی مطرح کرده‌اند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نشست علنی امروز مجلس گفت: در ابتدا، فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به دلاوران خدوم فرماندهی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. به سال‌ها توفیق خدمت در این مجموعه پیشرو، متخصص، فداکار و مردمی می‌بالم؛ در دورانی که افتخار خدمت در این سنگر مقدس را داشتم، رهبر شهید انقلاب به من فرمودند که پلیس باید مثل خورشید باشد که وقتی طلوع می‌کند، بر همه یکسان می‌تابد.

وی افزود: خورشید، نگاه نمی‌کند در شبی که گذشت چه کسی عبادت کرد و چه کسی گناه کرد؛ عدالت در امنیت یعنی چتر آرامش و خدمت برای تک‌تک آحاد جامعه، بی‌هیچ تبعیض و تفاوتی. در همین زمینه، مجلس شورای اسلامی تقویت همه‌جانبه بنیه انتظامی، از جمله تجهیز پلیس به فناوری‌های روز و اصلاح اساسی وضع معیشت کارکنان شریف فراجا و دیگر نیرو‌های مسلح را یک اولویت قطعی می‌داند.

قالیباف درخشش کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین لازم می‌دانم درخشش غرورآفرین کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام معنادار «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا را با کسب ۵۲ مدال رنگارنگ صمیمانه تبریک عرض کنم. این موفقیت، بویژه رکوردشکنی تاریخی دختران نجیب و دلاور این سرزمین با کسب ۳ نشان طلا، سندی زنده از بالندگی و اراده دختران ایرانیست؛ الگویی موفق از اصالت و قهرمانی، که در سخت‌ترین میدان‌های جهانی درخشید و تصویرسازی‌ها و روایت‌های جعلی دستگاه تبلیغاتی دشمن را در صحنه عمل باطل کرد. به یکایک این جوانان غیور، کادر‌های فنی و خانواده‌های فداکارشان درود می‌فرستم و سربلندی روزافزون نام پرافتخار ایران را آرزومندم.

وی همچنین گفت: در آستانه سالروز حماسه تاریخی هفتم اکتبر قرار داریم؛ نقطه عطف بنیادینی که تاریخ منطقه را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. در هفتم اکتبر، مجاهدان غیور فلسطینی تصمیم گرفتند که با شرف و عزت بایستند و توهم امنیت پوشالی صهیونیست‌ها را به ترسی پایدار برای آنها بدل سازند.

رژیم صهیونی نزد افکار عمومی دنیا رسوا شده است

قالیباف افزود: امام شهید در همان روزهای نخست فرمودند شکست رژیم صهیونیستی در هفت اکتبر، یک شکست غیر قابل ترمیم است. امروز با گذشت زمان، ابعاد این تحلیل دقیق راهبردی برای تحلیلگران هوشمند روشن شده است. شکست غیرقابل ترمیم یعنی رژیم صهیونی که ده‌ها سال، خود را بعنوان طرف مظلوم تصویر کرده بود، امروز نزد افکار عمومی دنیا رسوا شده و کار دولت‌های استکباری را برای استمرار حمایت‌های عظیم مادی و معنوی از این رژیم سخت کرده و باعث شده است که آینده پایداری این رژیم بدون چشم انداز شود. همچنین ارکان دکترین امنیت ملی این رژیم فروپاشیده و با هیچ عملیات یا بودجه‌ای قابل بازسازی نیست.

وی ادامه داد: رژیمی که سال‌ها ادعای بازدارندگی مطلق و قدرت اطلاعاتی نفوذناپذیر داشت، امروز در یک باتلاق فرسایشی دست‌وپا می‌زند؛ سازه‌ی هویتی و امنیتی این رژیم نشست کرده است و با بمباران و جنایت، فونداسیون ویران شده ترمیم نمی‌شود و این رژیم حتی با حمایت‌های بی نظیر آمریکا نیز نتوانسته آن شکست را جبران کند و به سوی نابودی کامل پیش می‌رود.

آمریکایی‌ها برخلاف حرفایشان در رسانه از طریق میانجی، پیشنهاد‌هایی مطرح کرده‌اند

رئیس قوه مقننه افزود: البته این فقط صهیونیست‌ها نیستند که در استیصال و درماندگی گرفتار شده‌اند، آمریکایی‌ها نیز در مقابل ایستادگی و مقاومت ملت ایران مستاصل گشته‌اند. آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی، پیشنهاد‌هایی مطرح کرده‌اند. اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعیست و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد، محقق نشود تنگه‌ی هرمز باز نخواهد شد.

وی گفت: آن‌ها این صراحت و قاطعیت ما را به خوبی می‌شناسند و با گوشت و پوست و استخوان درک کرده‌اند، اما برای آن که افکار عمومی داخلی خود و مردم دنیا را فریب دهند، در کنار فشار اقتصادی و اقدامات نظامی و امنیتی، لفاظی‌ها و تهدیدات نظامی خود را افزایش داده‌اند بگونه‌ای که گاهی در یک روز، چند حرف متناقض میزنند. این ویژگی میدان جنگ شناختیست که در آن، دشمن یک روز ژست مذاکره و توافق میگیرد، روز دیگر تهدید به درگیری و ویرانی می‌کند و روز بعد ادعای واسطه‌گری و مصالحه دارد. هدف از این تناقض‌های طراحی‌شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه‌ی ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست، اما زهی خیال باطل! جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توئیت‌ها یا مصاحبه‌های روزانه مقامات آمریکایی تنظیم کند؛ ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما براساس راهبرد اقتدار و عقلانیت، نه هیجان‌زده میشویم، و نه مرعوب؛ هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد، و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران، استفاده می‌کنیم، بار‌ها گفته‌ام کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در اوج صلابت، قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملیست و ذیل رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، هرگز اجازه نخواهیم داد توهمات دشمنان درباره ایران عزیز ما محقق شود.