گوکهان چتین‌کایا رایزن فرهنگی ترکیه در ایران گفت: سخن گفتن از مولانا و شمس، تنها یادکرد دو شخصیت بزرگ تاریخ اندیشه و عرفان نیست، بلکه روایتگر یک جغرافیای گسترده فرهنگی و تمدنی است که خراسان، تبریز و آناتولی را به یکدیگر پیوند داده است و متعلق به کل جهان است.

شمس و مولانا متعلق به کل جهان است

شمس و مولانا متعلق به کل جهان است

گوکهان چتین‌کایا رایزن فرهنگی ترکیه در ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: شمس و مولانا تنها متعلق به ایران و ترکیه نیستند، بلکه متعلق به تمام جهان هستند.

وی افزود: مولانا پس از سفر‌های طولانی به قونیه رسید و بخش مهمی از زندگی خود را در آناتولی گذراند و آثار ارزشمندش را به زبان فارسی پدید آورد؛ آثاری که طی قرن‌ها در ایران، آناتولی و جغرافیا‌های گسترده‌تر خوانده، شرح و تفسیر شده‌اند. بنابراین، میراث مولانا را نمی‌توان در چارچوب مرز‌های سیاسی امروز محدود کرد.

رایزن فرهنگی ترکیه در ایران گفت: شمس در زندگی مولانا و به‌ویژه در جهان شعری او تأثیری عمیق گذاشت و شاید بتوان گفت نقش شمس، بیش از آنکه انتقال دانش تازه‌ای باشد، به حرکت درآوردن ظرفیت‌هایی بود که از پیش در وجود مولانا نهفته بود.

چتین‌کایا گفت: رابطه شمس و مولانا را نمی‌توان صرفاً در قالب رابطه استاد و شاگرد توضیح داد؛ زیرا از این دیدار، حقیقتی فراتر از هر دو شخصیت شکل گرفت؛ حقیقتی که در شعر، عشق، عرفان و حافظه فرهنگی ملت‌ها طی قرن‌ها تداوم یافته است.

رایزن فرهنگی ترکیه در ایران با تأکید بر پیوند‌های تاریخی ایران و آناتولی گفت: روابط فرهنگی ایران و ترکیه در طول تاریخ، رابطه‌ای یک‌سویه نبوده است و دو حوزه فرهنگی در زمینه‌هایی همچون ادبیات، عرفان، موسیقی، معماری، زبان و اندیشه از یکدیگر تأثیر پذیرفته و یکدیگر را غنی‌تر کرده‌اند.

وی افزود: امروز به جای اینکه بپرسیم مولانا به کدام سرزمین تعلق دارد، پرسش مهم‌تر این است که میراث مولانا چگونه می‌تواند ما را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. استمرار پژوهش‌های مشترک، ترجمه متقابل آثار، برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های موسیقی و هنری و اجرای طرح‌های فرهنگی مشترک برای نسل جوان، می‌تواند این میراث مشترک را به آینده منتقل کند.

چتین‌کایا در پایان گفت: دیدار شمس و مولانا پس از بیش از هفت قرن همچنان یکی از ارزشمندترین عناصر حافظه فرهنگی مشترک ایران و ترکیه است و می‌تواند زمینه‌ساز دیدار‌های تازه، آثار تازه و ارزش‌های فرهنگی مشترک میان دو کشور باشد.