به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برداشت گردو در باغات شهرستان فیروزکوه آغاز شده است. محصول این منطقه به دلیل ویژگی‌های متمایز از جمله سفیدی مغز، پوست کاغذی، میزان چربی مناسب و ماندگاری بالا، یکی از مرغوب‌ترین انواع گردو در سطح منطقه به شمار می‌رود. همین ویژگی‌ها باعث شده است تا گردوی فیروزکوه همواره مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته و تقاضای بالایی در بازارهای داخلی داشته باشد.