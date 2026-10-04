به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح یکشنبه دوازدهم مهرماه با میانگین ۹۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۲، انقلاب ۷۲، پارک زمزم ۶۶، بزرگراه خرازی با عدد ۹۶، دانشگاه صنعتی ۸۶، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۶، رودکی و کردآباد ۶۷، رهنان ۹۵، سپاهان‌شهر ۶۹، فرشادی ۸۲، فیض ۷۱، شهرک منتظری و ولدان ۹۰ و میرزا طاهر ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول قرمز را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۰۱ و خیابان پروین اعتصامی ۱۳۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان بهارستان غربی (ملکشهر) با عدد ۱۶۶، زینبیه ۱۵۸، کاوه ۱۵۴ و محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.