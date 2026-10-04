به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کارگاه آموزشی و عملیاتی مرمت ساباط تاریخی «جعفرآباد» در شهر مجومرد، با هدف حفاظت از میراث معماری منطقه و با مشارکت فعال انجمن رباط مجومرد، بوم‌گردی مهرایزد جعفرآباد و پایگاه میراث فرهنگی و نهاد‌های متولی برگزار شد.



روستای تاریخی جعفرآباد، علی‌رغم آسیب‌های ناشی از هجوم شن‌های روان در طول سالیان متمادی، همچنان بخشی از هویت، معماری و سبک زندگی گذشتگان را در دل خود حفظ کرده است.

این کارگاه دو روزه با تأکید بر ضرورت پاسداشت این میراث ارزشمند و با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر این بافت تاریخی برپا گردید.