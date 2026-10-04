وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش راهبردی فناوری فضایی در توسعه کشور، از ادامه توسعه ماهواره‌های سنجشی، راداری و مخابراتی، گسترش حضور بخش خصوصی و تبدیل داده‌ها و فناوری‌های فضایی به خدمات ارزش افزوده برای دولت، کسب‌وکار‌ها و مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدستار هاشمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی به مناسبت هفته جهانی فضا، با تشریح کاربرد‌های گسترده فناوری فضایی در زندگی مردم و مدیریت کشور، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فضایی، تقویت حضور بخش خصوصی و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد.

متن کامل پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:

هفته جهانی فضا، فرصتی برای توجه بیشتر به نقش فناوری فضایی در زندگی امروز و آینده کشور است؛ حوزه‌ای که در سال‌های اخیر از یک فناوری تخصصی فراتر رفته و به بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی و خدماتی تبدیل شده است.

امروز داده‌های ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی و ناوبری در بخش‌های مختلف زندگی و مدیریت کشور کاربرد دارند. تصویربرداری ماهواره‌ای در مدیریت منابع آب و خاک، پایش کشاورزی، شناسایی و مدیریت معادن، به‌روزرسانی نقشه‌های شهری و روستایی، پایش فرونشست، شناسایی کانون‌های گرد و غبار، پیش‌بینی وضعیت هوا و برآورد خسارات ناشی از بلایای طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماهواره‌ها همچنین امکان برقراری ارتباطات پایدار در مناطق فاقد زیرساخت زمینی و در مسیر‌های هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای را فراهم می‌کنند. توسعه شبکه‌های ارتباطی ترکیبی زمینی و فضایی، ضمن افزایش سرعت و ظرفیت انتقال داده، یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصاد دیجیتال در جهان به شمار می‌رود. خدمات موقعیت‌یابی ماهواره‌ای نیز امروز در حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک و بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات روزمره کاربرد گسترده‌ای دارد.

کاربرد‌های فضایی البته به ماهواره‌های مخابراتی، سنجشی و ناوبری محدود نیست و برنامه‌های اکتشافی برای استفاده از منابع ماه، سیارک‌ها و دیگر اجرام آسمانی، افق‌های تازه‌ای را پیش روی صنعت فضایی جهان قرار داده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اهمیت راهبردی فضا، توسعه و ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت بالا، ماهواره‌های راداری و مخابراتی را دنبال می‌کند. ماهواره‌هایی مانند پارس، راد و ناهید در این مسیر قرار دارند و همکاری با مجموعه‌های راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حوزه ساخت و پرتاب ماهواره‌ها نیز ادامه دارد.

در کنار این اقدامات، توسعه بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و واگذاری بخش بیشتری از فعالیت‌های فضایی به این مجموعه‌ها، از برنامه‌های راهبردی وزارت ارتباطات است. پرتاب ماهواره‌های ساخته‌شده توسط بخش خصوصی و انعقاد قرارداد‌های بزرگ با این بخش، می‌تواند به گسترش فعالیت‌های فضایی، شکل‌گیری رقابت و تثبیت سریع‌تر این فناوری کمک کند.

«خدمات»، محور اصلی رویکرد وزارت ارتباطات در حوزه فضاست. هدف از توسعه صنعت فضایی، تبدیل فناوری و داده‌های فضایی به خدمات ارزش افزوده برای دولت، کسب‌وکار‌ها و مردم است. بر همین اساس، توسعه خدمات مبتنی بر تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای و خدمات ارتباطی با جدیت دنبال خواهد شد.

ایجاد و توسعه مراکز ساخت و تجمیع ماهواره، مراکز کنترل، دریافت داده و تصاویر ماهواره‌ای نیز از زیرساخت‌های مهم این صنعت است که توسط سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران دنبال می‌شود. توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر تقویت صنعت فضایی بومی، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر و باکیفیت‌تر را فراهم می‌کند.

در این مسیر، نیروی انسانی متخصص و به‌ویژه استعداد‌های برتر و نخبگان، مهم‌ترین سرمایه صنعت فضایی هستند. توسعه زیرساخت‌های فیزیکی بدون حضور نیروی انسانی توانمند به نتیجه نمی‌رسد. از این رو، ترویج فناوری فضایی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، آموزش‌های تخصصی، برگزاری کارگاه‌ها و مسابقات و تعریف مسائل واقعی برای نسل جوان باید با جدیت دنبال شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال گذشته، توسعه منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی، ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت بالا، ماهواره‌های راداری و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های دریافت و ارائه خدمات فضایی را دنبال کرده است. در این مسیر، همکاری با بخش خصوصی نیز گسترش یافته و اجرای پروژه‌های جدید در حوزه ماهواره و خدمات سنجشی در دستور کار قرار دارد.