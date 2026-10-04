نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری به ریاست محمدباقرقالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس، رأس ساعت ۹ و ۵ دقیقه صبح و با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان به صورت مجازی آغاز شد.

در ابتدای این نشست، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور)

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

بررسی تقاضای یک‌فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶