رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم قدردانی از فعالان پویش ملی مهر علوی گفت: امسال ۳۲۵ هزار کوله لوازم التحریر با مشارکت گروه‌های جهادی، مساجد و خیرین در غالب این طرح به دانش آموزان اهدا شد.