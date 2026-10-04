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پویش ملی مهر علوی

رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم قدردانی از فعالان پویش ملی مهر علوی گفت: امسال ۳۲۵ هزار کوله لوازم التحریر با مشارکت گروه‌های جهادی، مساجد و خیرین در غالب این طرح به دانش آموزان اهدا شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۰۹:۵۸
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برچسب ها: بنیاد مستضعفان ، رئیس بنیاد مستضعفان ، خیرین ، جهادگران
 