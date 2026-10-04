به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس دادگستری شهرستان بم از آغاز اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در سال تحصیلی ۱۴۰۵ در مدارس متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش با اشاره به اهمیت ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح قاضی در مدرسه با هدف آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و تکالیف قانونی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش آگاهی آنان نسبت به مسائل حقوقی اجرا می‌شود.

وی افزود: در نخستین مرحله از اجرای این طرح، قاضی عسکری، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم، با حضور در مدرسه دخترانه شاهد و هنرستان مهر، با دانش‌آموزان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس دادگستری شهرستان بم تصریح کرد: اجرای طرح «قاضی در مدرسه» محدود به این دو برنامه نیست و در ادامه سال تحصیلی نیز قضات دادگستری شهرستان بم با حضور در مدارس مختلف، به بیان مسائل حقوقی و قضایی و پاسخگویی به پرسش‌های دانش‌آموزان خواهند پرداخت.