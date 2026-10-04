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طرح قاضی در مدرسه در مدارس بم کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس دادگستری شهرستان بم از آغاز اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در سال تحصیلی ۱۴۰۵ در مدارس متوسطه اول و دوم خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا میشود.
حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش با اشاره به اهمیت ارتقای سواد حقوقی دانشآموزان اظهار کرد: طرح قاضی در مدرسه با هدف آشنایی دانشآموزان با حقوق و تکالیف قانونی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش آگاهی آنان نسبت به مسائل حقوقی اجرا میشود.
وی افزود: در نخستین مرحله از اجرای این طرح، قاضی عسکری، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم، با حضور در مدرسه دخترانه شاهد و هنرستان مهر، با دانشآموزان دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس دادگستری شهرستان بم تصریح کرد: اجرای طرح «قاضی در مدرسه» محدود به این دو برنامه نیست و در ادامه سال تحصیلی نیز قضات دادگستری شهرستان بم با حضور در مدارس مختلف، به بیان مسائل حقوقی و قضایی و پاسخگویی به پرسشهای دانشآموزان خواهند پرداخت.