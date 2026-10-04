به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: ندا ریگی با کسب مقام نخست رقابت‌های با کمان سنتی قهرمانی کشور، نخستین بانوی کماندار استان شد که به عنوان قهرمانی کشور دست یافت.

ادهم کرد زابلی افزود: مسابقات کمان سنتی قهرمانی کشور در بخش بانوان ۱۰ مهرماه به میزبانی ورزشگاه جهان‌پهلوان تختی شهرستان اهر در آذربایجان شرقی برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: این رقابت‌ها با هدف برگزاری نخستین مرحله رنکینگ کمان سنتی کشور برگزار شد و ۱۴۴ کماندار در بخش‌ها و رده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در رده سنی بزرگسالان بخش بانوان، ندا ریگی از سیستان و بلوچستان با کسب مقام نخست، مدال طلا را از آن خود کرد و فائزه خراسانی از البرز و شهربانو باجلان از مرکزی به ترتیب دوم و سوم شدند.

کرد زابلی گفت: این عنوان، نخستین قهرمانی یک بانوی کماندار سیستان و بلوچستان در مسابقات کمان سنتی قهرمانی کشور است و موفقیتی تاریخی برای ورزش استان به شمار می‌رود.

وی همچنین از عملکرد خدیجه سارانی، دیگر کماندار استان در این رقابت‌ها خبر داد و گفت: سارانی در بخش کوالی با عملکرد موفق در مرحله گروهی، به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات راه یافت.