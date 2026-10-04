به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در بخشی از این پیام گفت: فرزندان غیور فراجا در میدان خدمت، با صلابت می‌ایستند و در برابر تهدیدها، با شجاعت از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته نیروی انتظامی، فرصت پاسداشت مردانی است که آرامش و امنیت مردم را بر آسایش خود مقدم داشته‌اند. مردانی که شب‌هایشان را در سنگر‌های امنیت می‌گذرانند تا خانواده‌ها با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند.

پلیس، در نگاه مردم، تنها حافظ قانون نیست؛ بلکه تکیه‌گاه مردم در روز‌های سخت و پاسدار آرامش جامعه است. اقتدار نیروی انتظامی، برخاسته از ایمان، غیرت، شجاعت و پیوند ناگسستنی با مردم عزیز ایران اسلامی است.

فرزندان غیور فراجا در میدان خدمت، با صلابت می‌ایستند و در برابر تهدیدها، با شجاعت از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند. در این مسیر پرافتخار، شهدای والامقام نیروی انتظامی، جان خویش را فدای امنیت و آرامش مردم کردند و جاودانه شدند.

خون پاک شهدای امنیت، گواهی روشن بر عهد ناگسستنی مدافعان امنیت با مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. مردم خوزستان، قدردان مجاهدت‌های شبانه‌روزی و دلاوری‌های حافظان نظم و امنیت هستند و هیچ‌گاه این فداکاری‌ها را فراموش نخواهند کرد. بی‌تردید وحدت، همدلی و برادری سپاه و فراجا، پشتوانه‌ای مستحکم برای امنیت پایدار و آرامش مردم خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز فراجا، از تلاش‌های صادقانه فرماندهان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی صمیمانه تقدیر می‌کنم.

فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را که با شعار (پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز) نامگذاری گردید را به همه سبزپوشان غیور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شریف خوزستان تبریک عرض می‌نمایم.

دست یکایک حافظان امنیت را به گرمی می‌فشارم و از خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت به مردم مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان