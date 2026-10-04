به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، باغ شهر نهاوند این روز‌ها جنب و جوشی وصف ناشدنی دارد

باغداران مشغول برداشت حاصل دسترنج یکساله خود از درختان سیب هستند.

محمود ظفری سرپرست جهادکشاورزی شهرستان نهاوند گفت: از ۱۴ هرار هکتار باغ مثمر در نهاوند حدود ۵۵۰۰ هکتار سیب درختی از نوع تابستانه وپاییزه است.

وی افزود پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۰۰ هزار تن سیب پاییزه از باغ‌های نهاوند برداشت شود.

ظفری اظهارداشت: یکی از عمده مشکلات باغداران نهاوند‌ی نبود صنایع فرآوری و همچنین کمبود فضای سردخانه نگه داری میوه است.

وی افزود: در این زمینه با هدف حل مشکلات باغداران و جلوگیری از خام فروشی از سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشند حمایت میشود.