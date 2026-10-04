به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر ویژه شهرستان فسا گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و در آستانه فصل مهر، این جمعیت با همکاری خانه‌های هلال و کمک خیرین، در قالب پویش ملی ارمغان مهر، هزار و ۸۰۰ بسته کمک آموزشی به ارزش ۳۶ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان فسا توزیع کرد.

امید ابوالفتح‌پور افزود: این اقدام خداپسندانه با هدف حمایت از دانش‌آموزان و فراهم‌ سازی زمینه‌ای برای آغاز سال تحصیلی همراه با امید، شادی و لبخند انجام شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات، از شادی آغاز مدرسه و فرصت تحصیل جا نماند.

او در پایان بیان کرد : طرح ارمغان مهر حقیقت پیام‌آور همدلی، مهربانی و مسئولیت اجتماعی برای دانش آموزان کم برخوردار است.