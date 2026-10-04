به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میهن در معراج الشهدای سمنان برگزار شد .

نوجوانان و جوانان الگوگیری از شهدا را چراغ راه خود دانستند و بر امید به آینده جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

یادواره ۵۲ شهید والامقام روستای وامرزان دامغان نیز در مسجد سجادیه این روستا برگزار شد.

سردار محمد احمدیان معاون اطلاعات عملیات کمیته تحقیق و تخصص مفقودین در این مراسم گفت : شهدا مظهر قدرت، عظمت و افتخار کشورشان هستند و با نثار جان خود درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند.

وی به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکا و همدستانش بر این باور بودند که پس از حمله به ایران می‌توانند این کشور را تحت سلطه خود در بیاورند ولی با مقاومت شایسته مردم نتوانسته‌اند به اهداف شوم خود برسند.