با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت اسماعیل‌زاده به‌عنوان مدیرعامل جدید صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) منصوب شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل‌زاده با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مدیرعامل پیشین صندوق، برای وی در ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرد.

مدیرعامل جدید صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اشاره به شرایط حاکم بر فعالیت صنایع و کسب‌وکار‌ها گفت: شرایط فعالیت در حوزه صنایع نسبت به گذشته پیچیده‌تر شده و فعالان اقتصادی با فشار‌ها و محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند؛ بنابراین مسئولیت مجموعه‌های حمایتی نیز در این شرایط سنگین‌تر می‌شود.

وی افزود: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی ریسک‌ها و دشواری‌های متعددی را تحمل می‌کنند و تلاش ما این خواهد بود که با استفاده از ظرفیت‌های صندوق، به شرکت‌ها و فعالان صنعتی کمک کنیم و زمینه ارائه خدمات حمایتی مؤثرتر را فراهم آوریم.

اسماعیل‌زاده ضمن قدردانی از اعتماد وزیر صنعت، معدن و تجارت، از توسعه فعالیت‌های صحا خبر داد.

براساس این گزارش؛ حجت اسماعیل‌زاده دارای مدرک دکتری حسابداری و از متخصصان حوزه مالی و اقتصادی است.

وی همچنین عضو بنیاد ملی نخبگان بوده و سوابق مختلفی در حوزه‌های بانکی و اقتصاد دانش‌بنیان دارد.

از جمله سوابق اجرایی و تخصصی اسماعیل‌زاده می‌توان به ریاست مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، معاونت فرابورس ایران، عضویت در هیئت‌مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها، عضویت در شورای راهبری فناوری‌ها و صنایع دانش‌بنیان، نمایندگی بانک مرکزی در شورای عالی بورس، عضویت در شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی و مشاوره سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) با مأموریت حمایت از توسعه فناوری و فعالیت شرکت‌های حوزه صنایع پیشرفته، از جمله مجموعه‌های حمایتی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.