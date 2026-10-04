مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال کشورمان، پس از قضاوت در دیدار فینال زنان بازی‌های آسیایی ناگویا، برای قضاوت در رقابت‌های کمتر از ۱۸ سال دختران راهی مالزی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا کارگری که در رقابت‌های بسکتبال زنان بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشت و دیدار فینال این مسابقات را قضاوت کرد، بلافاصله پس از پایان این رقابت‌ها راهی مالزی شد تا در مسابقات جام آسیا کمتر از ۱۸ سال دختران به عنوان داور حضور داشته باشد.

وی در نخستین قضاوت خود در این رقابت‌ها، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه به عنوان سرداور دیدار تیم‌های کره‌جنوبی و نیوزیلند انتخاب شد و این مسابقه را به همراه داورانی از هند و چین تایپه قضاوت خواهد کرد.