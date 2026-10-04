به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،متن پیام تبریک بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته فرماندهی انتظامی، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی کشور در مسیر برقراری نظم، امنیت و آرامش جامعه است.

امنیت، زیربنای توسعه و پیشرفت هر جامعه و زمینه‌ساز تحقق همه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی است و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم تامین امنیت، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در این مسیر بر عهده دارد.

تجربه جنگ تحمیلی اول و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بار دیگر نشان داد که حفظ امنیت و آرامش مردم، تنها به میدان‌های رسمی نبرد محدود نمی‌شود؛ بلکه در متن زندگی روزمره مردم، در صیانت از مرزها، مقابله با تهدیدات، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تامین نظم عمومی نیز استمرار دارد. در این عرصه ها، نیرو‌های انتظامی همواره در کنار مردم و سایر نیرو‌های مسلح، مسئولانه و فداکارانه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بی‌تردید، اقتدار پلیس در کنار مردم داری، قانون مداری، هوشمندی و حضور مسئولانه در متن جامعه، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت اعتماد عمومی، تحکیم امنیت پایدار و امنیت سرمایه‌گذاری است.

مردم عزیز آذربایجان شرقی قدردان فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های صبور و فداکار نیروی انتظامی هستند که در راه صیانت از امنیت و آرامش جامعه، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.

این هفته را به فرماندهان و کارکنان خدوم و پرتلاش انتظامی استان آذربایجان شرقی و خانواده‌های محترم آنان تبریک عرض می‌کنم و از زحمات و مجاهدت‌های آنان در عرصه‌های مختلف، به ویژه در پاسداری از امنیت مردم و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

توفیق روزافزون همه سبزپوشان عرصه نظم و امنیت را در سایه عنایات الهی و در مسیر خدمت صادقانه به مردم شریف استان، از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.