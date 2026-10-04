به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار برنج در شهرری و توقیف بیش از ۹۲ تن برنج خبر داد و گفت: ارزش این محموله از سوی کارشناسان بیش از ۲۳ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند یک انبار احتکار برنج را در محدوده شهرری شناسایی کنند.

سردار افشاری ادامه داد: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان شهید رجایی تخلیه و دپو شده و سپس با استفاده از وانت به بازار ارسال می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی محل، در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و در بازرسی انجام‌شده، محموله برنج احتکاری را کشف کردند تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مقدار ۹۲ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم برنج در این محل دپو شده و کالا‌های مکشوفه فاقد اسناد و مدارک مربوطه بوده است.

سردار افشاری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی گفت: محموله مکشوفه به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با اشاره به اعلام ارزش ریالی کالا‌های کشف‌شده از سوی کارشناسان، تصریح کرد: ارزش این محموله بیش از ۲۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.