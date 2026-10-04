علی‌اصغر شعردوست، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی، گفت :در دوران مسئولیتم در تاجیکستان ۲۰۰ عنوان کتاب به زبان فارسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اصغر شعردوست، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به تجربه فعالیت فرهنگی خود در تاجیکستان گفت: در دوران مسئولیت من در تاجیکستان، حدود ۲۰۰ عنوان کتاب به زبان فارسی منتشر شد که یکی از آنها «دیوان شمس» بود. در مقدمه‌ای که برای این اثر نوشتم، بر این نکته تأکید کردم که پرداختن به آفرینش‌های ادبی و فرهنگی «مولانا» حد و مرز زمان و مکان نمی‌شناسد و پژوهشگران و علاقه‌مندان در دوره‌های مختلف، هر یک نشانی از حقیقت گمشده خود را در آثار او جست‌و‌جو کرده‌اند.

وی افزود: مردم تاجیکستان در تبیین هویت فرهنگی خود و برای پر کردن خلأ‌های روحی خویش، به «مولانا» و آثار او احساس نیاز می‌کنند. انتشار گزیده‌ای از «غزلیات شمس» نیز با هدف ابراز دوستی تاریخی و فرهنگی و پاسخ گفتن به نیاز‌های فرهنگی خویشاوندان ما در تاجیکستان انجام شد؛ به این امید که درخت دوستی و همدلی دو ملت هرچه پربارتر و سرسبزتر به حیات خود ادامه دهد.

شعردوست گفت: وقتی صحبت از «شمس تبریزی» است، نمی‌توان از تبریز و «شهریار» سخن نگفت. «استاد شهریار» در چکامه بلند «مولانا در خانقاه شمس»، تصویری زیبا از پیوند «مولانا»، «شمس» و «تبریز» ارائه کرده است.

وی افزود: «شهریار» در این شعر، «مولانا» را مهمانی می‌بیند که به شهر تبریز آمده و در پایان نیز با پیوند دادن «شمس و مولانا» می‌گوید: لیک ملا شمس را جویا بود هر کجا شمس است آنجا می‌رود، این شعر از ارادت عمیق «شهریار» به «مولانا»، «شمس» و پیوند ناگسستنی آنها با فرهنگ تبریز حکایت دارد.

علی‌اصغر شعردوست سیاستمدار و محقق ایرانی است. علی‌اصغر شعردوست در سال ۱۳۴۱ خورشیدی (برابر با ۱۹۶۱ میلادی) در تبریز دیده به جهان گشود. رسالهٔ دکترای خود در آکادمی علوم آذربایجان دررشته فیلولوژی (زبان‌شناسی) دفاع کرد. تا سال ۱۳۶۹ مدیریت‌های مختلفی را در صدای جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت که آخرین آنها ریاست شبکهٔ سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران بود.

انتشار صد‌ها عنوان کتاب به زبان ترکی آذری در حوزه‌های معارف دینی، تاریخ اسلام و فرهنگ ایرانی به زبان‌های ترکی آذری و روسی برای مخاطبین کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان و همچنین بیش از یکصد و هفتاد عنوان اثر از آثار حوزه تمدن ایرانی اعم از نظم، نثر و ادبیات داستانی از نویسندگان کشور‌های مشترک‌المنافع با مدیریت و مقدمه دکتر شعردوست و با کوشش‌های عالمان و محققانی، چون امین صدیقی و قهرمان سلیمانی و اصغرفردی و میرزا شکورزاده و... منتشر شده‌است که بخش عمدهٔ آنها به آثار مربوط به فرهنگ و تمدن تاجیکان اختصاص دارد. از جملهٔ آنها به تألیف و انتشار کتاب «چشم‌انداز شعر امروز تاجیکستان» به دو خط نیاکان و سریلیک باید اشاره کرد که به عنوان کتاب برگزیده اتفاق نویسندگان تاجیکستان مورد نقد و بررسی مطبوعات تاجیکستان قرار گرفت و منتقدین تاجیک این اثر را در نوع خود اولین اعلام کردند. همچنین کتاب ادبیات نوین تاجیکستان که با دو الفبای فارسی و سیریلیک از سوی انتشارات علمی – فرهنگی منتشر شده و به عنوان کتاب درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در تاجیکستان تدریس می‌شود.