

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم سامبو استان قم در رقابت‌های منطقه یک کشور که با حضور تیم‌های تهران، البرز و مازندران در منطقه شمشک تهران برگزار شد، موفق شد با کسب ۱۰ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۶ مدال برنز، جایگاه ویژه‌ای در جدول رده‌بندی کسب کند. این موفقیت چشمگیر علاوه بر مقام نایب‌قهرمانی، منجر به اهدای کاپ بهترین باشگاه سامبو کشور به هیأت استان قم شد.

در بخش رده نوجوانان (سبک اسپرت)، چهار ورزشکار قم شامل محمدجواد احمدی، رضا جمشیدی، امیرمهدی عبدی و علی‌محمد وفایی مدال طلا را از آن خود کردند. همچنین علی‌حسین قربانی و پویا قلی‌زاده موفق به کسب مدال نقره و محمد رستمی و محمدعلی جاویدان به مقام برنز رسیدند.

در رده جوانان (سبک اسپرت)، پوریا امامی‌مقدم و سجاد شکوری طلا گرفتند، مهدی احمدزاده و رضا جعفری مدال نقره و جواد استادزاده برنز کسب کرد. در بخش بزرگسالان نیز علی افشانی با کسب مدال طلا و محمدرضا زارعی با مدال نقره درخشیدند.

در سبک مبارزه، تیم قم در رده جوانان با طلای محمدمهدی جعفری، نقره ابوالفضل عبدی و برنز سجاد فرهادی درخشید. در رده بزرگسالان نیز علی‌اکبر شفیعی‌نسب و امیرحسین قاسمی موفق به کسب مدال طلا و محمدامین افکاری مدال نقره را از آن خود کردند.